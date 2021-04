Métropole de Lyon : Bruno Bernard estime que "les attaques" contre les écologistes "sont pilotées par l’Elysée"

Bruno Bernard- LyonMag

Les écologistes font de plus en plus parler d’eux, et pas seulement à Lyon.













Alors que LyonMag consacre son dernier dossier aux écologistes lyonnais Bruno Bernard et Grégory Doucet, d’autres élus Verts en France sont sur le devant de la scène médiatique depuis le début de leur mandature. A Lyon, le maire avait déjà fait polémique après ses déclarations sur le Tour de France, l’instauration des menus sans viande dans les cantines, ou encore sur la patrouille de France. Mais plus récemment, dans d’autres villes, les écologistes ont également fait un "badbuzz". On pense aux subventions supprimées aux aérodromes à Poitiers ou encore aux déclarations sur les bateaux à voiles à Vincennes… Selon Bruno Bernard, toutes ces polémiques sont de la faute du gouvernement : "Les attaques contre nous sont concertées chez LREM et pilotées par Matignon ou l’Élysée. C’est la preuve que nous représentons un danger et cela nous met au centre du jeu", estime le président de la Métropole de Lyon dans les colonnes du Figaro. Pour autant, le successeur de David Kimelfeld reconnait tout de même les "maladresses" de certains élus de son parti politique, mais cela "ne doit pas nous empêcher d’être habiles", conclut-il.