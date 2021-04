Doucet et Bernard, les élus écologistes accusés d'être en "mission divine" en Une de LyonMag !

De plus en plus, l'opposition des élus écologistes de la Ville et de la Métropole de Lyon comparent Grégory Doucet et Bruno Bernard à des Messies, dont la "mission divine" de lutter contre le réchauffement climatique les ferait gouverner d'une manière particulière, voire clivante. Le maire et le président de la Métropole ont accepté de répondre à ces accusations, et de faire un premier bilan à l'approche de leur première année de mandat déjà chargée en décisions fortes, en critiques et en espoirs.

Ce numéro de mai marque aussi le lancement du supplément Lyon Femmes, inclus dans le magazine.



Au sommaire de ce mois de mai :

- Les écolos de Lyon en mission divine ? Ils répondent ! Dossier

- Montée Bonafous : l'incendie de la décennie a un an

- Lyon Femmes : le joli rêve d'Anaïs Molle, Miss Lyon 2021

- Zoom : Immobilier et confinements : place aux bonnes affaires