Pomme, Alain Souchon, Benjamin Biolay, Asaf Avidan… : on connaît la programmation de la 75e édition des Nuits de Fourvière !

Ces annonces laissent entrevoir progressivement un retour à la vie normale. La 75e édition des Nuits de Fourvière aura lieu du 1er juin au 30 juillet.

Depuis ce lundi matin, on connaît la programmation du festival lyonnais, tant attendu après l’annulation de la précédente édition en raison du contexte sanitaire.

Cette année, les Lyonnais pourront retrouver sur scène de nombreux artistes de la chanson française comme Alain Souchon (28 et 29 juin), Philippe Katerine (3 juillet), le Caladois Benjamin Biolay (6 et 7 juillet), Stephan Eicher (11 juillet), la Lyonnaise Pomme (27 et 28 juillet), Suzane (29 juillet) ou encore Catherine Ringer (19 juillet).

Un autre Lyonnais, Yoann Lemoine, plus connu sous le nom de Woodkid, va faire son retour sur la scène du théâtre antique de Fourvière pour trois soirées (20,21 et 22 juillet).

En raison de la situation sanitaire, on retrouve peu d’artistes internationaux dans la programmation de cette édition. La célèbre Jane Birkin sera accompagnée le 2 juillet sur scène par Louis Chedid. La veille, les plus jeunes pourront retrouver le chanteur israélien Asaf Avidan. A la fin du mois, la Belge Selah Sue est attendue à Lyon (23 juillet).

A noter qu’en ouverture, les festivaliers auront le droit à un spectacle de Robyn Orlin et de la chanteuse Camille, intitulé "Alarm clocks" (1er et 2 juin).

La billetterie ouvrira ce mardi à 12h.