Lyon : une fresque et une piétonnisation prévues pour aider la Guillotière et ses habitants

Dans son interview au Progrès, la maire du 7e arrondissement de Lyon a estimé que les interventions de la police et de médiateurs "ne suffisent pas". L’élue écologiste annonce donc une probable piétonnisation du secteur de la place Gabriel-Péri, pour permettre notamment au Réseau express vélo (REV) de pouvoir y passer. Fanny Dubot évoque aussi la réalisation prochaine d’une fresque et des évènements organisés dans le quartier en proie à l’insécurité pour permettre aux habitants de "se réapproprier" la place de la Guillotière, aujourd'hui occupée par des vendeurs à la sauvette et des trainards.