Top départ de trois jours intenses de vaccination au Groupama Stadium

Après le succès des dernières campagnes de vaccination à Décines, les pompiers du Rhône investissent à nouveau le Groupama Stadium ce mercredi. L’ARS, la Région AURA et la préfecture ont demandé aux soldats du feu de tenir une cadence de 3 500 injections par jour jusqu’à vendredi. C’est 500 de plus que prévu initialement puisque les autorités sanitaires ont rajouté ce lundi 1 500 doses du sérum américain à la dotation accordée pour la métropole lyonnaise.

Pour quel public ?

Pour éviter les quelques couacs qu’avaient connus les opérations précédentes, l’Agence Régionale de Santé a tenu à rappeler que seules les personnes éligibles seront accueillies par les agents administratifs. Pour cela, il faut être majeur et souffrir d’une comorbidité, être en situation de handicap et résident d’une maison spécialisée, avoir plus de 55 ans, être enceinte depuis au moins trois mois, être un travailleur "prioritaire" ou encore souffrir d’obésité.

Pour recevoir sa dose, il faut impérativement prendre rendez sur Doctolib ou sur Santé.fr. Il est également possible d’obtenir un créneau en appelant le 04 23 10 10 10.