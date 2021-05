Lyon : l’hommage des policiers à Éric, le fonctionnaire abattu mercredi à Avignon 

Vers 22h, des dizaines de policiers venus de toute l’agglomération se sont réunis place Bellecour pour rendre hommage à Éric Masson, policier tué par un dealer mercredi soir à Avignon lors d’un contrôle lié à un trafic de drogue. Le fonctionnaire âgé de 36 ans, et père de deux petites filles, avait reçu plusieurs balles en pleine rue avant de succomber à ses blessures. Le tireur est toujours en fuite, il est activement recherché.

Ce jeudi soir, les policiers lyonnais ont donc rendu homme à cet homme "qui réalisait exactement les mêmes missions que nous" a confié un agent de la DDSP 69 avant de retourner à ses missions de la nuit, notamment le violent incendie d’un immeuble à Sainte-Foy-lès-Lyon. Une minute de silence a été respectée sur la plus grande place piétonne de la ville, alors que les gyrophares des nombreux véhicules présents avaient été allumés à l’inverse des sirènes qui sont restées muettes pour respecter le voisinage.

Dans la soirée, les syndicats de police ont aussi annoncé l’organisation d’une "marche citoyenne" à Paris le 19 mai. Il s’agira alors de "rassembler le plus largement possible toutes celles et ceux qui désirent marquer leur attachement et leur soutien à la Police Républicaine".