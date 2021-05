Réouverture des discothèques à Lyon : Jean Castex "pas en mesure de donner un horizon"

Ce mardi après-midi, BFM-TV révélait que le gouvernement planchait sur une réouverture des discothèques au 1er juillet, avec la mise en place du pass sanitaire pour les clients. Un espoir balayé dès 20h par Jean Castex, invité de France 2. Le Premier ministre a indiqué ne pas être "en mesure de donner un horizon" pour les boîtes de nuit. Aucune date donc finalement pour le monde de la nuit, pris à la gorge à Lyon et dans toute la France. On estime qu’un quart des établissements du pays sont en grande difficulté, et que près de 150 sont en liquidation judiciaire.

Les professionnels et les syndicats avaient espoir de pouvoir rouvrir après un an et demi de fermeture. Il n’en sera donc rien, pour le moment… Il faudra avant toute chose que les parlementaires approuvent le pass sanitaire, qui prendrait une forme papier ou numérique et qui permettra de savoir si la personne a été complètement vaccinée contre le Covid-19, si elle a subi un test PCR négatif durant les dernières 72 heures ou si elle a été très récemment contaminée par le virus. Or, les députés ont rejeté le projet de loi concernant ce pass ce mardi.