Cinquième vague du Covid-19 à Lyon : les discothèques fermées durant un mois

Mais le conseil de défense sanitaire a toutefois abouti sur une fermeture généralisée des discothèques. A Lyon, comme partout en France, ces établissements de nuit baisseront leurs rideaux dès vendredi et pour quatre semaines. Cela comprend donc le réveillon du 31 décembre, qui devra se faire ailleurs que sur un dance floor. Jean Castex a indiqué que cette décision était prise à cause du public jeune et du port du masque "extrêmement difficile dans ces lieux".

Un sacré manque à gagner pour les boîtes de nuit, qui avaient déjà été les derniers déconfinés il y a quelques mois. Le Premier ministre a précisé que les professionnels seraient "accompagnés" et a chargé le ministre de l’Economie Bruno Le Maire de travailler sur ce dossier pour faire des annonces dès mardi.

Sur BFM-TV, le patron de l'UMIH Nuit, le lyonnais Thierry Fontaine, était atterré : "On ferme aujourd’hui les seuls lieux où l’on contrôle les pièces d’identité en France. Parce qu’on a un manque de courage politique cruel, on est incapable de forcer les gens à aller se faire vacciner. Donc ceux qui payent, ce sont les 1200 discothèques en France. Je ne suis pas sûr qu’elles soient responsables de toutes les contaminations. Pour punir les gens non-vaccinés, on ferme les discothèques, c’est vraiment injuste".