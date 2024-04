La nuit en danger à Lyon ? "Ils veulent Disney, le trash marche moins qu'avant"

Trois patrons et directeurs d’établissements ont accepté de prendre le pouls de la nuit lyonnaise et de révéler l’envers du décor d’un univers aux aléas variés.

D’abord, pour dessiner les traits de cet écosystème de la nuit post-covid, il faut établir ses caractéristiques nouvelles, voire inédites : un monde “plus aléatoire, moins prévoyant”, selon Benjamin Lavorel, propriétaire de plusieurs établissements dont le Azar (Lyon 2e) et Mamy ROSE (Lyon 6e), ce qui rendrait la gestion des évènements plus difficile.

Du côté de l’Ayers Rock (Lyon 1er) et son directeur Romain Cartier, la méthode de consommation de la clientèle, plus jeune, est en pleine mutation : “Les établissements typiques de nuit se remplissent beaucoup plus tard, et les sorties des jeunes sont concentrées en fin de semaine.”

Iouri Kotov, propriétaire du bar Les Poupées (Lyon 1er, anciennement Les Poupées russes), déplore lui le problème de l’insécurité dans la ville, qui rend la gestion de bars et boîtes de nuit plus complexe.

Pourtant, l’avis des trois gérants est unanime : “Après le Covid, les chiffres n’ont jamais été aussi bons”, confie Iouri Kotov. Tandis que Benjamin Lavorel complète : “Il y a eu une grosse vague pendant les quatre mois post-covid (septembre 2021, ndlr) et après, ça s’est un peu calmé.” Romain Cartier, lui, s’appuie sur les chiffres officiels : “On a commencé à ressentir un contrecoup sur la fin 2022. L’année 2023 a été un peu plus terne, avec une baisse d‘activité du secteur de 20 %.”

"Une nouvelle façon de consommer"

L’envie de liberté post-Covid des 18-25 ans dépassée, le soufflé est retombé. Pour l’expliquer, divers facteurs entrent en ligne de compte : “L’insécurité, le pouvoir d’achat”, selon le patron des Poupées, mais aussi “la circulation plus compliquée, avec les grands axes fermés pour aller à l’extérieur du centre lyonnais”, d’après celui du Azar et, surtout, “une nouvelle façon de consommer”.

Romain Cartier (Ayers Rock) explique que “la nouvelle génération se réserve davantage pour le week-end et quand elle sort, elle est moins consommatrice : elle jouit de l’ambiance plus que de la consommation d’alcool.” Iouri Kotov analyse : “Les jeunes consomment beaucoup moins d’alcool, et surtout ils le consomment plus intelligemment. Avant, on observait une consommation d’excès pour être saoul. Aujourd’hui, ils ont un rythme de soirée plus posé, ils commencent avec des apéritifs, et après ils enchaînent sur des alcools forts plus tard.”

Mais comment s’adapter alors, face à une clientèle en recherche d’expériences nouvelles ? “Il y a beaucoup de concurrence et par rapport à la sortie du Covid où les jeunes sortaient et les soirées se remplissaient seules, aujourd’hui il faut trouver des thèmes, des animations, des soirées pour les clients, investir en permanence”, explique le propriétaire du Azar avant de compléter : “Ça demande un peu plus de temps, de créativité, de nouveauté.”

Du côté de l’Ayers Rock, la stratégie de la direction a porté ses fruits : “On en a ressenti les effets du changement de comportement de la clientèle, mais on s’est remis en question et on a modifié certains aspects : on a mis l’accent sur la communication, le digital, l'évènementiel pour relancer l’activité. On est assez satisfaits des résultats.”

"Les gens veulent de la magie"

Selon Iouri Kotov, ce changement de consommation est en lien direct avec les réseaux sociaux, responsables d’un nouvel état d’esprit vis à vis des bars et discothèques : ”Aujourd’hui, les gens se voient beaucoup moins que nous on se voyait à l’époque, parce qu’ils ont l’impression de se côtoyer par message. Ce lien social a été coupé par les réseaux sociaux, et on a l’impression de toujours être entouré. Les générations changent, il faut juste qu’on s’adapte.”

Sentant un choc générationnel avec sa clientèle, ce dernier a délégué la gestion du bar en soirée à son équipe, alors qu’il supervisait auparavant le fonctionnement du bar toutes les nuits : “Moi, qui suis de la génération 90/91, on n’avait pas toutes les applications pour rencontrer les gens. On allait en boîte ou au bar pour socialiser, en discutant. Aujourd’hui, on a beaucoup moins ce réflexe de sortir pour rencontrer des nouvelles personnes, les jeunes restent entre eux et la discussion est alors plus difficile”.

Une génération, selon le gérant des Poupées, qui est davantage dans le paraître et veut contrôler son image via les réseaux : “Beaucoup de gens viennent, font juste une photo du bar et repartent sans même consommer. Les gens veulent de la magie, ils veulent Disney : le trash marche beaucoup moins qu’avant."

De son côté, Benjamin Lavorel déplore une concurrence qui se développe, compensée par un renouvellement plus régulier : “Il y a beaucoup d’établissements qui ont fleuri, en périphérie ou pas, et l’offre est beaucoup plus grande qu’avant le Covid avec en face une demande qui a un peu baissé, il faut s’en remettre. Le problème à Lyon, c’est que dès qu’on trouve un thème qui marche bien, les gens copient. C’est un travail sans arrêt, avec des concepts qui doivent se renouveler en permanence.” Iouri Kotov complète : “Aujourd’hui, tu peux sortir dans tous les arrondissements de Lyon, même à Confluence et dans le 7e. Avant c’était plus restreint sur le 1er, le 2e et le 6e. La clientèle se concentrait en centre-ville. Désormais, on doit se partager les parts du gâteau, c’est normal.”

Le monde de la nuit lyonnaise n’est donc pas mort, il est seulement un miroir du changement d’état d’esprit d’une génération tournée davantage vers la qualité, plutôt que la quantité.