Christophe Boudot : "Laurent Wauquiez est un canard sans tête qui parle comme le RN"

Christophe Boudot est l'homme de toutes les élections. Pour le Rassemblement national, il sera candidat aux départementales dans le Rhône et sur les listes aux régionales en Auvergne-Rhône-Alpes où il rejoint Andrea Kotarac. "Andrea Kotarac est un patriote, il a toujours défendu les idées de la France, l'idée de nation et d'assimilation à notre modèle républicain", indique Christophe Boudot. "On aura de beaux scores à la Région. L'élection métropolitaine a été un épiphénomène", poursuit-il, en allusion aux scores catastrophiques du RN en 2020 à Lyon et son agglomération.

Pour Christophe Boudot, "Laurent Wauquiez est un canard sans tête. Il parle comme le Rassemblement national mais il ne fait pas, il ne l'applique pas vraiment sur le terrain".

Dans la région, le RN fait campagne sur la sécurité, la relocalisation des industries et le localisme.

"On est beaucoup plus frais que la liste de Laurent Wauquiez, qui est une liste de notables. (...) Sur nos listes, 90% des gens sont dans le privé et travaillent", conclut-il.

