Le septuagénaire atteint de la maladie d'Alzheimer et porté disparu à Givors a été retrouvé (MàJ)

Rachid, atteint de la maladie d'Alzheimer, n'avait plus donné signe de vie à sa famille depuis 15h. Les recherches se concentrent actuellement dans le secteur de Givors et de Grigny, selon la famille, qui évoque une personne "sociable qui parle à tout le monde". Lors de sa disparition, il était vêtu d'un pantalon gris, d'une veste bleue et d'une paire de baskets.

Le septuagénaire a finalement été retrouvé sain et sauf ce mardi après-midi à Chassagny.