Pas de Ligue 2 pour Villefranche, qui s’effondre lors du barrage retour (2-0)

Ce samedi soir, Villefranche devait réaliser un exploit historique en montant en Ligue 2. C’était sûr. Au barrage aller, les pensionnaires de National avaient renversé Niort sur le score de 3-1. Alors, le match retour n’allait être qu’une formalité, l’accomplissement d’un rêve pour des joueurs qui allaient passer professionnels, dont la vie allait changer. Certes, il y avait ce problème de stade, avec le risque de devoir jouer ses matchs à domicile à Gueugnon. Mais qu'importait...

Et puis la dure réalité a frappé les Caladois de plein fouet. Niort a finalement remonté son retard et s’est imposé 2-0 sur sa pelouse, avec un but en fin de rencontre d'Olivier Kemen, passé par l'OL. Suffisant pour les Chamois pour croquer les Tigres, sauver leur peau et rester en Ligue 2.

Statu quo pour Villefranche également, qui retrouvera son stade d’Armand Chouffet la saison prochaine pour y affronter encore et toujours les mêmes formations. Les coéquipiers de Maxime Blanc auront besoin de se remotiver cet été. Ce sera compliqué, les dirigeants devront trouver les bons mots sous peine de voir le groupe exploser.

"Soyons fiers d'eux. Merci de nous avoir fait rêver. C'est le sport. Il est parfois cruel mais toujours magique. Merci à tout le club. Nous sommes les caladois. Et nous finirons par exaucer notre rêve. Ce n'est que partie remise", a réagi le maire de Villefranche, Thomas Ravier, qui avait fait le déplacement avec une petite délégation de supporters.