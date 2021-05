Lyon : des "espaces sans tabac" devant les écoles du 2e arrondissement

Ce mardi, devant l’école primaire et maternelle Alix, le maire du 2e arrondissements de Lyon, Pierre Oliver a officialisé la "dématérialisation" du premier espace sans tabac à Lyon.

Il est désormais interdit de fumer devant 11 écoles maternelles et primaires du 2e arrondissement de Lyon.

L’accord a été signé en partenariat avec le comité Rhône de la Ligue contre le Cancer et avec l’autorisation de la mairie centrale.

Ces zones non-fumeurs sont censées permettre de réduire le tabagisme des jeunes et encourager l’arrêt du tabac, éliminer l’exposition au tabagisme passif, notamment des enfants, promouvoir l’exemplarité et la mise en place d’espaces publics conviviaux et sains, ou encore préserver l’environnement des mégots de cigarette et des incendies.

"L’idée c’est donc d’être incitatif. Vous savez que les cancers du poumon, c’est 40 000 cancers par an, notamment dû au tabagisme. Notre but, c’est de faire de la prévention, de ne pas donner le mauvais exemple aux enfants et inciter à ne plus fumer devant ces lieux. Nous voulons aussi inspirer les autres maires. D’ailleurs, depuis qu’on a lancé l’opération, plusieurs maires, comme en Ile de France ou dans la région m’ont écrit en disant qu’ils aimeraient bien eux aussi avoir ces espaces", détaille Pierre Oliver.

"On n’est pas dans la répression, on est dans l’éducation", insiste de son côté Jean-Pierre Martin, président du comité du Rhône de la Ligue contre le cancer.

"Le principe de cette campagne, c’est de dénormaliser le tabac. Car il est anormal que des parents qui attendent leur gamin devant l’école fument. Alors bien-sûr que les gens ne vont pas écraser leur cigarette à un bout du trottoir et la reprendre de l’autre, il n’y a pas d’impact sur l’enfumage de ces enfants, c’est vraiment une mesure éducative. Pour les lycées et les collèges, d’abord c’est un autre fonctionnement administratif, mais c’est prévu qu’on y vienne aussi", poursuit Jean-Pierre Martin.

"Nous n’avons pas mis d’arrêté municipal. Car nous n’avons pas la compétence pour le faire, et il n’y a pas de sanction derrière. J’insiste juste sur le fait que c’est quelque chose qui est pédagogique", conclut Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement de Lyon.

Les écoles Alix (primaire et maternelle), Condé (primaire et maternelle), Gilibet et Montessori, Germaine-Tillion, Lucie Aubrac, Michelet, Lamartine et Sacré-Cœur sont concernées pour le moment.

J.N