Damien Da Silva signe pour deux ans à l'OL (officiel)

Le club de Jean-Michel Aulas a annoncé ce mercredi soir l'arrivée de Damien Da Silva. L'ancien capitaine du Stade Rennais s'est engagé pour deux saisons avec l'OL, jusqu'au 30 juin 2023.

"Libre de tout contrat, Damien Da Silva a disputé plus de 380 matches dans sa carrière débutée en 2006 à Niort. Passé notamment par le Stade Malherbe de Caen (2014-2018) et le Stade Rennais (2018-2021) avec qui il a remporté la Coupe de France 2019, le défenseur central possède une solide expérience du haut niveau", précise le club dans un communiqué.

"C’est une grande fierté pour moi de rejoindre l’Olympique Lyonnais. J’ai conscience d’intégrer un très grand club et je suis impatient de porter ces nouvelles couleurs. J’ai visité aujourd’hui toutes les installations, le stade, j’ai découvert le musée et cela donne vraiment envie. Les ambitions sont en plus très élevées et ça me plait d’autant que je pense encore pouvoir progresser ici", a réagi Damien Da Silva.