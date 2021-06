Part-Dieu : Georges Képénékian et David Kimelfeld dénoncent "un tour de magie" des écologistes de Lyon

Dans un long communiqué adressé ce jeudi à la presse, le groupe "Les Progressistes" de la Métropole de Lyon, porté par l'ancien exécutif, accuse Bruno Bernard, président de la collectivité, et Grégory Doucet, maire de Lyon, de faire "un tour de magie digne des plus grands illusionnistes" en faisant croire aux contribuables que le projet ne leur coûtera rien de plus.

Ce "tour de magie", les Verts le réaliseraient aussi en s'appropriant "les bases du projet existant", tout en ajoutant quelques éléments de "greenwashing", tels que la suppression des tours. Car en effet, l'ancien président de la Métropole rappelle que sa vision du futur quartier était similaire à celle qui émerge des annonces "paradoxalement" réalisées dans la tour Silex².



Un projet "périlleux" qui risque de "briser le dynamisme" de la zone

Outre cette presque dénonciation de plagiat qui transparait dans leurs écrits, Georges Képénékian et David Kimelfeld semblent inquiets quant à l'avenir de la Part-Dieu. "A l'heure où nous sommes dans des incertitudes liées à la crise du Covid (...), il est périlleux d'acter une décision aussi impactante pour l'avenir économique", dénoncent les deux élus. "Que répondre demain à une entreprise qui voudrait absolument s'implanter à la Part-Dieu, tout simplement, circulez, vous n'avez plus rien à faire !", déclarent-ils en exemple. Pour eux, ces annonces risquent de "briser le dynamisme de ce quartier".

Comme à l'accoutumé, l'opposition centre-gauche ne manque pas de noter le manque de "concertation préalable avec les parties prenantes" de la part des nouveaux élus écologistes.

La pilule ne passe pas.