Lyon : les salles de la Cité de la Gastronomie ouvertes gratuitement au public

La fréquentation très basse, et un prix d’entrée excessif, avait eu raison de ce qui devait faire briller la gastronomie lyonnaise.

Pour tenter de réconcilier les habitants, et les touristes, avec les lieux, la Métropole de Lyon a décidé d’ouvrir les salles patrimoniales de l’ancienne Cité Internationale de la Gastronomie pour des visites. Il faudra se rendre sur place chaque premier dimanche du mois, à partir de ce weekend, de 10h à 19h.

Dans un communiqué, Jérémy Camus, président du Fonds de Dotation de la Cité Internationale de la Gastronomie indique que "dans ce premier temps de réouverture de la Cité Internationale de la Gastronomie, nous souhaitons multiplier les rencontres et les événements dans ce lieu, entre habitants, acteurs du territoire et mécènes du projet. Je suis heureux que dès dimanche, les habitantes et habitants du Grand Lyon puissent redécouvrir ces espaces patrimoniaux exceptionnels".

La Métropole précise également que la construction du projet de la Cité Internationale de la Gastronomie "nouvelle version" est en cours et fera "l’objet d’une communication à la rentrée prochaine".