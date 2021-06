Lyon Politiques : l'actualité de la semaine décryptée par nos experts - 04/06/21

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise. Aux côtés du directeur de la publication de LyonMag Alexis André et du journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, l'ancien élu Emmanuel Hamelin (AGIR) et l'universitaire Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Plus de tours à la Part-Dieu : Lyon peut-elle se priver d'une City ?

- Tracés de la ligne de télécabines : les Verts arriveront-ils à boucler leur projet phare avant 2026 ?

- Piétonisation de Lyon : des habitants privés de la Voie est Libre pour raisons politiques ?

- Se dirige-t-on vers une nouvelle fin de carrière politique pour Najat Vallaud-Belkacem, annoncée sous la barre des 10% aux régionales ?