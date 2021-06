Lyon : le patron d'un club échangiste écroué pour trafic de drogue

Les riverains d'un club échangiste situé rue Sainte-Marie des Terreaux, dans le 1e arrondissement de Lyon, ont alerté la police après avoir constaté une forte odeur de cannabis, entrainant la mise en place d'une surveillance.

Les enquêteurs ont alors pris en filature le gérant, un homme de 47 ans, qui a été interpellé après avoir commis une infraction à Curis-au-mont-d'or. Lors de ce contrôle, les forces de l'ordre ont découvert que l'automobiliste cachait un couteau, deux pistolets 6.35 approvisionnés et 500 grammes de cocaïne, indique la DDSP du Rhône.

La perquisition de son domicile a également permis aux enquêteurs de mettre la main sur un fusil à pompe approvisionné et 700 euros. Mais c'est au sein du club libertin que les policiers ont pu faire une importante saisie. Ces derniers ont découvert sur place une culture intensive de 140 pieds de cannabis, installés dans certaines pièces du club échangiste. En tout, 74,8 kg d'herbe de cannabis ont été saisis, ainsi qu'un autre fusil à pompe et un important stock de munitions. La maitresse du gérant et un homme spécialisé en jardinerie et horticulture, qui se trouvaient tous les deux dans l'établissement, ont été interpellés.

En garde à vue, le principal suspect a reconnu la détention de cocaïne pour sa consommation personnelle, et a expliqué que le trafic de cannabis lui permettait de payer la cocaïne. Concernant les armes, il a expliqué en avoir reçu deux en héritage et acheté les deux autres. Il a été écroué, tout comme le spécialiste en jardinerie, qui a assuré avoir simplement donné des conseils sans tirer de bénéfices de ce trafic. Les deux hommes doivent être jugés en comparution immédiate ce lundi.

Quant à la maitresse du suspect, une femme de 35 ans, elle a affirmé ne pas avoir participé à la culture du cannabis, mais avoir eu connaissance de son existence. Elle a été laissée libre.