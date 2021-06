Lyon : le ministère de la Culture donne des consignes strictes pour la Fête de la Musique

Auparavant, dans une vie sans la Covid-19, des milliers de Lyonnais se rassemblaient dans les rues de la capitale des Gaules pour profiter de concert lors de la traditionnelle Fête de la Musique. Mais pour cette édition les restrictions sanitaires seront toujours en vigueur dans le pays, y compris dans le Rhône.

Dans un communiqué publié ce mardi matin, le ministère de la Culture indique que cette édition est "particulièrement complexe à organiser", et pour cause.

Tout d’abord, le couvre-feu sera fixé à 23h, et aucune dérogation ne sera délivrée. De plus, les regroupements sur la voie publique ne pourront pas se faire à plus de 10 personnes. Les évènements musicaux qui se dérouleront ce soir-là en plein air devront ainsi accueillir le public en configuration assise, en respectant les plafonds de jauge et les modalités de distanciation fixées.

Du côté des Etablissements Recevant du Public (ERP), en salle ou en plein air, ces derniers ne pourront recevoir que 65 % de la jauge sécurité incendie, dans la limite de 5000 personnes spectateurs. Et si le seuil des 1000 spectateurs est dépassé, dans un lieu clos ou en plein air, un pass sanitaire sera exigé.

Comme l’année dernière, les concerts impromptus des musiciens, notamment amateurs sur la voie publique ne seront pas autorisés afin de ne pas créer de rassemblements. Les concerts dans les bars et restaurants ne seront pas plus autorisés, "dès lors qu’ils sont susceptibles d’engendrer des regroupements sur la voie publique et d’accroître les risques de contamination en intérieur" précise le ministère de la Culture.

Les services de l’Etat affirment enfin que "les forces de l’ordre, en étroite liaison avec les communes et les polices municipales, seront mobilisées afin de veiller au respect des règles ainsi établies".