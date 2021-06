Rillieux : des mères de famille se rendent au commissariat pour insulter et caillasser les policiers

Dimanche dernier, deux mères de deux suspects interpellés plus tôt sur la commune se sont rendues au commissariat de Rillieux-la-Pape pour insulter et menacer les fonctionnaires. Elles ont été placées en garde à vue, l’une d’elles reconnaissant les menaces et un jet de pierre.

Plus tôt dans la journée, des fonctionnaires avaient été insultés par un groupe d’une dizaine de jeunes vers 19h40 avenue Général Leclerc. Un homme âgé de 18 ans avait été difficilement interpellé, les policiers recevant une pluie de projectiles lors de l’arrestation. Du gaz lacrymogène avait été utilisé pour permettre la fuite des policiers.

Des renforts envoyés rapidement sur place avaient néanmoins permis les interpellations de deux autres suspects, mineurs, auteurs d’outrages et de violences sur les agents. Mais au moment de l’interpellation, la mère de l’un des suspects avait porté un coup à un policier. Elle a également terminé en garde à vue au commissariat, où elle niait les faits durant sa garde à vue.

Un premier suspect, majeur, a été écroué en vue d’une comparution immédiate prévue ce mercredi. Les deux autres, mineurs, ont été présenté au parquet ce mercredi également, en vue d’une mise en examen par le Juge des enfants. Enfin, les trois mères de famille ont été présentées au parquet en vue d’une comparution immédiate ce jeudi.