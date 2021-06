Rhône : le député Hubert Julien-Laferrière opposé à la candidature à la tête d’Interpol d’un général émirati

Hubert Julien-Laferrière a adressé ce mercredi un courrier au président de la République afin d’alerter sur la candidature du Major-Général Ahmed Naser Al-Raisi à la présidence d’Interpol. Une trentaine de parlementaires (25 députés et 10 sénateurs de divers groupes politiques) ont co-signé la lettre en question.

"Actuel inspecteur général du ministère de l’intérieur des Emirats Arabes Unis et ayant sous son autorité, à ce titre depuis 2015, l’organisation des services de police de la monarchie, M. Ahmed Al-Raisi est mis en cause par plusieurs O NG défenseuses des droits humains pour être directement coupable de multiples actes de répression et de torture pratiqués envers nombre d’opposants politiques au régime émirien", dénonce le député du Rhône.

"L’accession de M. Al-Raisi à la tête de l’agence policière mondiale basée à Lyon, institution capitale dont le rôle est d’œuvrer à un monde plus sûr dans le strict respect des droits humains et des traités internationaux, entrerait clairement en contradiction avec la mission de l’organisation en plus de porter gravement atteinte à sa réputation", poursuit Hubert Julien-Laferrière qui demande au gouvernement français de s’opposer à cette candidature et "de tout mettre en œuvre pour rechercher une alternative sérieuse prompte à donner à Interpol la capacité de poursuivre son action à travers le monde".

C’est en novembre prochain que l’on devrait connaître officiellement les candidatures à la tête d’Interpol lors de la prochaine Assemblée de l’institution.