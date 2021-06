Rillieux-la-Pape : neuf personnes, dont 8 adolescents, interpellées après des violences urbaines

Ce soir-là, les policiers avaient été victimes de jets de projectiles et plusieurs voitures avaient été touchées. Les suspects, tous masqués et vêtus de noir, avaient également dégradé des vitrines de commerces et détruit trois abribus. Du matériel urbain, utilisé pour entraver les forces de l'ordre, avait aussi été détérioré.

Sur la quinzaine d'individus ayant participé à ces violences, neuf ont finalement été identifiés par les enquêteurs. Huit mineurs sont présentés au juge des enfants ce jeudi, en vue de leur mise en examen. Un jeune majeur a, lui, été jugé en comparution immédiate. Ce dernier a écopé de 10 mois de prison ferme et placé sous mandat de dépôt.