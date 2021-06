Démocratie à Lyon : l’épineuse soirée "agora" de Grégory Doucet avec les habitants de la Guillotière

Le palais de la Mutualité a abrité la première véritable rencontre entre le maire de Lyon et 200 de ses administrés, et l’ambiance était particulière. Il était accompagné de Fanny Dubot (maire du 7e arrondissement), de Véronique Dubois-Bertrand (maire du 3e arrondissement) et de Béatrice Vessiller (vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge de l’urbanisme) pour restituer aux habitants les idées découlant de neuf ateliers participatifs depuis le mois de janvier.

Mais peu après les premières déclarations de Grégory Doucet, on sentait déjà dans les esprits de chacun l’impatience monter. Beaucoup de personnes dans les gradins voulaient couper court au monologue théorique du maire pour discuter avec lui de sujets concrets. Au sein de l’audience, deux "camps" s’affrontaient : ceux plaçant les questions de sécurité en priorité, et ceux voulant une politique sociale beaucoup plus forte autour de la place Gabriel-Péri.

"La réalité, c’est qu’on n’en peut plus", a lancé un habitant/commerçant visiblement déçu du manque d’actions concrètes annoncées par le maire. L’instant a été capté par LyonMag, la vidéo est à retrouver sur notre compte Twitter.

Cette intervention s’est érigée en symbole du ressenti général du public. Ici était dénoncé un certain autisme politique des décideurs passés ou présents. Dans sa réponse, Grégory Doucet est resté très calme et a assuré au désespéré qu’il avait conscience de sa souffrance. Malgré l’usage de ses périphrases habituelles, l’édile a plutôt bien su gérer la situation pour que le débat se poursuive.

Mais la brèche était ouverte et le public est passé de passif à actif. Toujours dans la politesse et en étant au maximum constructifs, plusieurs habitants de la Guillotière ont pris la parole. On assistait là à un exercice démocratique direct, comme nos ancêtres grecques savaient le faire lors des agoras.

Tout n’a peut-être pas été parfait, mais il faut souligner le caractère inédit de l’événement. En fin de soirée, les participants analysaient à chaud les deux heures passées en compagnie de leurs élus locaux. "On n’a pas été déçu", s’est réjoui un couple de personnes âgées habitant le quartier depuis des dizaines d’années. "Au fur et à mesure que la séance avançait, on a trouvé qu’on était de plus en plus dans le coup", ont-ils poursuivi.

Tous ont également salué la performance du maître de cérémonie qui a assumé la lourde tâche de médiateur. Dans un contexte aussi tendu, il faut lui reconnaître un courage certain.

"Courageux", c’est un qualificatif qui a aussi servi à désigner Grégory Doucet. Beaucoup pensaient que l’élu allait user de sa "langue de bois". Mis à part en tout début de soirée, il n’en fut rien.

Alors certes la forme de l’exercice a convaincu beaucoup de monde. Mais à l’image de Nathalie Balmat, représentante de "La Guillotière en colère", et de plusieurs membres de "La Guillotière n’est pas à vendre", on attend surtout des actions et des mesures concrètes qui auront un véritable impact sur la vie des locaux. "Il ne s’agissait que de paroles", a-t-on conclu.

Premier pas vers une véritable démocratie ou simple manoeuvre pour calmer les esprits ? Il reviendra aux habitants de trancher dans les prochains mois sur l’utilité de cette réunion.

L.M.