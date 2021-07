Près de Lyon : le trafic de drogue s'organisait en famille, 12 personnes interpellées

En tout, 150 gendarmes du PSIG, du PSPG et du GIGN ont été mobilisés pour mener à bien cette opération, lors de laquelle 80 kg de cannabis et de cocaïne ont été saisis, pour un montant estimé à 850 000 euros. Environ 335 000 euros en espèces ont également été retrouvés, tout comme six armes de poing et deux pistolets mitrailleurs. Une maison d'une valeur de 240 000 euros, six véhicules et 88 000 euros sur des comptes bancaires ont par ailleurs été saisis.

L'enquête avait débuté le 30 novembre dernier, après une perquisition menée à l'Arbresle, et qui avait abouti à la saisie de grosses quantités de produits stupéfiants, d'argent liquide, d'armes et de munitions.

Les investigations ont alors permis de mettre à jour une vaste structure criminelle liée au trafic de stupéfiants gérée par un clan familial. Ces derniers organisent la logistique, le ravitaillement, la vente via des comptes Snapchat et le blanchiment de quatre points de deals importants à Vaulx-en-Velin. Le travail minutieux des enquêteurs a également permis de matérialiser la tenue de plusieurs voyages en Espagne et aux Pays-Bas au cours de l’année 2020 par les trafiquants.

Au total, douze individus ont été mises en examen dans ce dossier, dont 5 membres

d’une même famille. Parmi eux, dix ont été placés en détention provisoire et deux ont été placés sous contrôle judiciaire.