Subventions, taxe et logement: le programme du conseil municipal de Lyon

Et ce dernier risque d'être intense étant donné le nombre de délibérations à adopter. Grégory Doucet commencera par faire élire Sylvie Tomic en tant qu'adjointe au maire chargée du Tourisme suite à la démission de Victoire Goust.

Ce sera ensuite au tour d'Audrey Hénocque de mener les débats. La première adjointe chargée du Budget devra faire adopter une série de délibérations sur la nouvelle politique de la Ville en matière de taxes foncières et d'habitation. L'exécutif veut, à compter de 2022, porter la majoration à 60% de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Cette mesure a pour but de pousser les propriétaires à louer ou à vendre leurs appartements inoccupés pour lutter contre la pénurie de logements.

Dans le même sens, pour encourager l'acquisition et la construction de logements, la Ville de Lyon portera l'exonération de la taxe foncière à 40% pour les propriétés neuves, et ce, pendant deux ans à compter de la livraison.

Enfin, les nouveaux propriétaires des logements en bail réel solidaire se verront offrir un abattement de 30% sur leur taxe foncière.

Subventions culturelles

Mais ce sont les subventions culturelles qui représenteront le gros morceau de ce conseil municipal. Nathalie Perrin-Gilbert sera le rapporteur de nombreuses délibérations sur le monde de la culture à Lyon. Outre les différents partenariats et les accords pratiques, l'adjointe au maire fera voter le déblocage de 382 000 euros sur le fonds d'intervention culturel pour subventionner une liste de 54 associations théâtrales. Et 212 000 euros seront répartis entre 22 associations du domaine des musiques actuelles, tandis que 15 collectifs de musique classique et contemporaine se départageront 144 000 euros.

Ce sont 157 000 euros qui iront à 28 structures cinématographiques et 231 000 euros pour les arts du cirque et de la danse. La liste de toutes les associations concernées sera détaillée ultérieurement.

Interrogé sur la place que prendra la culture dans ce conseil municipal, Grégory Doucet a rappelé que "c'est un volet majeur" de son action et que l'investissement y est "fondamental, notamment en période de Covid".

10 millions d'euros pour la future Académie de l'OMS

Initié par le précédent exécutif municipal et métropolitain, le projet d'Académie de l'OMS dans le quartier de Gerland avance enfin. Ce jeudi, une enveloppe de 10 millions d'euros sera versée à la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour soutenir le financement de ce nouveau pôle de formation pour la filière médicale et sanitaire des Nations Unies.

Autre montant important voté ce jour, celui des subventions pour les associations d'aide aux personnes en difficulté. Plus d'un million d'euros sera alloué aux acteurs qui œuvrent en faveur de l'aide alimentaire, de l'accueil de jour, de la lutte contre l'exclusion et des SDF.

L'intégralité de l'ordre du jour du conseil municipal de Lyon est à retrouver sur le site de la Ville.