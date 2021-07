Lyon : Bernard Devert (Habitat et Humanisme) nommé président du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées

Ce mercredi, Habitat et Humanisme annonçait que son fondateur avait été nommé président du Haut Conseil pour le logement des personnes défavorisées (HCLPD). Cette institution gouvernementale, créée à la demande de l'Abbé Pierre, doit fournir des propositions dans un rapport annuel remis au Président de la République.

Bernard Devert succède à Marie-Antoinette Carlotti et se dit "très honoré de cette nomination. Je mesure la noblesse des engagements et la hauteur de vue de ceux qui m’ont précédé. Ensemble, en collaboration avec Monsieur René Dutrey et les personnes appelées à être nommées, nous veillerons à faire de l’acte de construire, un acte de soin, attentifs à la fraternité, l’âme de la solidarité".