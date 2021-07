Région : un écologiste grenoblois porte plainte contre Laurent Wauquiez à cause de son pin's tricolore

Depuis la campagne des élections régionales 2015, Laurent Wauquiez a pris l'habitude d'arborer une petite cocarde tricolore sur le revers de ses vestes à chaque apparition publique. Mais ce que le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ignore sûrement, c'est que cet insigne est réservé au président de la République, aux membres du gouvernement, aux parlementaires et à quelques autres pontes de la Nation.

Une notion juridique qui n'a pas échappé à l'oeil aiguisé de Raymond Avrillier, un ancien conseiller régional grenoblois.

Selon nos confrères du Canard enchaîné dans l'édition de ce mercredi, le militant écologiste de 73 ans a décidé de porter plainte contre Laurent Wauquiez le 11 juin dernier. Pour l'Isérois qui s'est rendu au commissariat dix jours avant les élections régionales des 20 et 27 juin, la concorde épinglée pouvait "créer une confusion dans l'esprit des électeurs et constitue un moyen de pression susceptible d'altérer la sincérité du scrutin" finalement remporté haut la main par le président sortant.

Si la procédure va jusqu'au bout, l'ancien ministre risque jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Réelle stratégie, ambition nationale ou simple souvenir de son passé au sein du gouvernement ? Laurent Wauquiez devrait donc prochainement s'expliquer sur ce possible délit.