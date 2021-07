Pomme aux Nuits de Fourvière : "Ça fait déjà plus d’un an que je n’ai pas joué à Lyon !"

LyonMag : En tant qu’artiste, comment vit-on trois confinements sans public ?

Pomme : Lors du premier confinement, j’ai dû m’arrêter en pleine série de concerts. J’avais encore beaucoup d’adrénaline et j’ai alors pas mal créé. J’étais dans une dynamique où je me disais que c’était une période unique qui ne durerait que quelques semaines. Après, quand j’ai compris que ça allait durer, j’ai eu plein de passages différents en termes de santé mentale. Il y a eu une période où j’ai eu juste besoin de me reposer, réfléchir, regarder des séries, faire des choses pour lesquelles je n’avais jamais le temps, comme passer mon permis.

LM : A 24 ans, vous avez déjà à votre CV deux Victoires de la Musique. Quelle est la prochaine étape ? Un troisième album en préparation ?

P : Après ces deux dernières années hyper intenses en reconnaissance et en aboutissement, mon but est de revenir à plus de simplicité et de retrouver une confiance pour composer et écrire la suite sans me poser trop de questions, après tout ce qui s’est passé entre l’accueil médiatique du dernier album et la pandémie. On se rend compte que rien n’est vraiment sûr et que tout peut basculer du jour au lendemain, dans le positif comme le négatif. Là, je me concentre sur mon troisième album sans trop penser à l’écho qu’il pourrait avoir. J’essaie de me reconnecter à ce truc que j’avais trouvé facilement quand j’avais composé et écrit Les Failles (deuxième album ndlr) où j’étais dans l’introspection. Ce n’est pas évident de retrouver cet état, alors j’écris des chansons et je construis la suite, en essayant de prendre le maximum de temps.

LM : On vous retrouve cet été aux Nuits de Fourvière. C’est toujours particulier de vous produire à Lyon, votre ville d’origine ?

P : Ça fait déjà plus d’un an que je n’ai pas joué à Lyon. Dans un monde normal, sans pandémie, je n’aurais jamais mis autant de temps pour revenir. La dernière date était en février 2020 au Ninkasi, qui avait été juste incroyable car il y avait ma famille et mes amis d’enfance que je ne vois quasiment jamais depuis que je vis à Paris. Il y avait une électricité, c’était vraiment spécial. Fourvière cet été, c’est vraiment chouette car j’y suis deux soirs et donc, je vais pouvoir rester un peu. C’est un festival qui m’a toujours fait rêver et qui a été un objectif. J’y ai vu Joan Baez en concert et pour moi, c’est la classe ultime de jouer là-bas.

LM : Envisageriez-vous, dans quelques années peut-être, de revenir habiter à Lyon ou préférez-vous Paris ?

P : Alors, j’y sature et déteste Paris mais par contre, je déménage bientôt à Montréal où je suis la moitié du temps depuis quelques années. Comme je n’aurais plus de pied-à-terre à Paris, je passerai sans doute plus de temps à Lyon quand je reviendrai travailler en France.

A.D et D.S

L’intégralité de cette interview de Pomme est à retrouver dans notre numéro en kiosques.