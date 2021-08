Neuf interpellations en marge des manifestations anti pass sanitaire à Lyon

Une manifestation anti pass sanitaire non déclarée s’est élancée place Carnot, dans le 2e arrondissement de Lyon, peu après 14h. Après avoir rejoint la place Bellecour dans le calme, le cortège a traversé le pont de la Guillotière pour venir gonfler les rangs d’une autre manifestation, "légale" cette fois-ci.

C’est à ce moment que les esprits se sont échauffés. Les policiers et gendarmes ont fait l’objet de jets de mobiliers urbains et de bouteilles en verre. Malgré les tirs de gaz lacrymogène, certains individus, masqués et tout de noir vêtus pour la plupart, se sont mis à poursuivre les hommes en bleu aux alentours de la préfecture du Rhône.

C’en était trop pour les fonctionnaires qui ont donc procédé à plusieurs interpellations.