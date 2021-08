L'EFS de Lyon rappelle que le pass sanitaire n'est pas nécéssaire pour donner son sang

Et la crise sanitaire, accompagnée des nouvelles restrictions, n'arrange pas les choses. Car en effet, depuis un certain temps, plusieurs rumeurs circulent sur les réseaux sociaux. L'Etablissement Français du Sang exigerait le pass sanitaire pour pouvoir faire un don dans ses centres. Eh bien c'est totalement faux.

Les maisons du sang et les lieux de collecte n'étant ni des lieux de loisirs et de culture, ni des lieux rassemblant des personnes fragiles, il est tout à fait possible d'aller donner son sang "librement". Seul le port du masque reste obligatoire dans les locaux.

Il existe également une seconde rumeur : il ne serait pas possible de faire un don du sang en ayant été vacciné. Là aussi il s'agit de fakes news. Une personne vaccinée peut continuer de sauver des vies même 24h après une injection. En revanche, les patients ayant eu des symptômes du Covid il y a moins de 14 jours doivent patienter.

Pour finir, l'EFS alerte sur le manque de donneur pendant cet été. Il lui en faudrait au moins 500 en plus pour rétablir les stocks. Pour rappel, il est possible d'aller donner son sang dans la Maison du Don de Confluence (rendez en ligne), ou lors des diverses collectes mobiles de l'agglomération lyonnaise listées ci-dessous :

Mercredi 18/08 : TARARE - Salle Joseph Triomphe – 9h-13h et 14h30-18h30

Jeudi 19/08 : FRANCHEVILLE - Salle des fêtes de l'iris – 16h-19h30

Jeudi 19/08 : MESSIMY - Salle polyvalente – 15h-19h

Vendredi 20/08 : MONTALIEU VERCIEU - Espace des sources - salle corail– 15h-19h

Vendredi 20/08 : L’ARBRESLE - Salle polyvalente du colombier – 15h-19h

Lundi 23/08 : CHASSELAY - Salle polyvalente – 15h15-19h15

Mardi 24/08 : CHAMPAGNE AU MONT D’OR - Espace monts d’or – 15h15-19h15

Mardi 24/08 : L’ISLE D’ABEAU - Gymnase David Douillet– 15h-19h

Mercredi 25/08 : VILLEURBANNE - Centre culturel et de la vie associative– 15h-19h

Vendredi 27/08 : OULLINS - Salle des fêtes - Parc Chabrières– 14h30-19h

Lundi 30/08 : RONTALON - Salle des fêtes– 15h15-19h15

Lundi 30/08 : SEREZIN DU RHONE - Espace Jean Monnet- salle B.Tavernier– 15h45-19h15

Mardi 31/08 : MIONS - Espace Convergence – 15h15-19h15