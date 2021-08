Les habitants de Saint-Fons peu vaccinés : la mairie et l’ARS lancent une campagne sans rendez-vous cette semaine

Saint-Fons par exemple, de l’aveu de la mairie et de l’ARS, possède l’un des taux les plus bas de l’agglomération. Cela s’explique en partie par l’absence de centre de vaccination sur le territoire, même si ceux de Vénissieux et de Gerland ne sont pas très loin.

Pour relancer l’intérêt des Sainfoniards pour la meilleure protection contre le Covid-19, le maire Christian Duchêne et l’ARS avaient organisé une session de vaccination les 6 et 9 juillet aux Clochettes et à l’Atelier Croizat, pour un bilan de 259 personnes ayant reçu leur première dose de vaccin.

Une nouvelle session est programmée cette semaine. Ainsi, mardi 24 et vendredi 27, les habitants pourront se rendre dans les mêmes lieux qu’en juillet, sans rendez-vous ni préinscription.

L’objectif principal est d’apporter les secondes doses aux primo-vaccinés de la première session. Mais toute personne souhaitant débuter son parcours vaccinal sera accueillie, dans la limite des doses disponibles.