Nantes-Lyon : l'OL, lucide, "a besoin de points"

C'est pourtant déjà la 4e journée de Ligue 1 qui se profile avec ce déplacement à Nantes. Après le désastre d'Angers et le nul inadmissible contre Clermont, les joueurs de Peter Bosz doivent faire mieux. Car Maxence Caqueret l'a dit clairement en conférence de presse d'avant-match : "on a besoin de points". Lyon est 16e et voit déjà l’écart se creuser avec les équipes du haut de classement. "On se doit de faire plus face à Nantes. On ne doit pas se cacher derrière les changements tactiques demandés par le coach. On a beaucoup travaillé cette semaine à l'entraînement pour faire un match plein sur 90 minutes", a poursuivi le jeune milieu de terrain.

Peter Bosz lui espère que ses joueurs reproduiront l'envie et l'efficacité de la première période de dimanche dernier. L'entraîneur néerlandais de l'OL pourra compter sur Emerson, déjà aligné contre Clermont, mais aussi Xherdan Shaqiri, arrivé en début de semaine en provenance de Liverpool, et convoqué dans le groupe. "Il a un pied gauche extraordinaire avec une très bonne frappe de balle. Il voit très vite les espaces. C’est un joueur intelligent. Je vais vraiment le découvrir en travaillant avec lui. Il a joué dans de très grands clubs, où tu dois gagner. Cela demande une certaine mentalité", a-t-il commenté au sujet de l'ailier suisse.

Coup d'envoi de Nantes-OL à 21h.