Une manifestation à Lyon pour "l'accueil inconditionnel" des réfugiés afghans

Au lendemain de l'attentat qui a fait 85 morts à Kaboul et alors que les évacuations sont sur le point de prendre fin, le planning familial 69 et l'Union Communiste libertaire appellent les Lyonnais à se réunir à 18h30 place de la Comédie.

Ces derniers demandent à la France "un accueil inconditionnel des femmes, des minorités sexuelles et de genre, des militants et des migrants afghans", qui tentent de fuir le régime des talibans.

Le rassemblement vise à demander le droit d'asile pour tous les réfugiés, alors que 150 personnes doivent être accueillies à Lyon et Villeurbanne. "Nous réclamons une réforme radicale des conditions d’accueil et d’asile en France, car les frontières, autour de l’Afghanistan, en Méditerranée comme sur les rives de l’Atlantique, tuent chaque jour avec la complicité des gouvernements européens via notamment le financement du dispositif Frontex", est-il expliqué dans un communiqué.