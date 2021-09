Un adolescent originaire de Lyon suspecté d'avoir violé plusieurs jeunes filles dans un pensionnat du Cantal

Selon le parquet de Clermont-Ferrand, les faits auraient duré pendant un an et demi et les adolescentes étaient âgées de 15 à 16 ans. D'autres potentielles victimes sont en cours d'identification.

L'agresseur présumé, qui a été mis en examen mercredi soir pour viols et agressions sexuelles, aurait menacé les jeunes filles de ternir leur réputation pour obtenir des faveurs. Selon le Parquet, ce jeune de 17 ans "est dans un demi-déni et reconnait qu'elles n'étaient peut-être pas tout à fait d'accord".

L'adolescent a été placé sous contrôle judiciaire et est retourné dans sa famille à Lyon. Il a pour interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de se rendre dans le pensionnat.