"Primates en sursis, le combat d’Amandine" : une primatologue de Lyon au cœur d’un documentaire

"Primates en sursis, le combat d’Amandine" est un documentaire inédit de 52 minutes dévoilant le quotidien d’Amandine Renaud, une primatologue lyonnaise travaillant en République Démocratique du Congo. "On me dit souvent que j’ai un métier de rêve et que je passe ma journée à câliner des singes alors que ce n’est pas le cas", assure la jeune femme dont la passion pour les primates remonte à son enfance à Lyon alors qu’elle découvre le destin de Dian Fossey en regardant le film Gorilles dans la brume de Michael Apted.

Le coup de cœur pour les chimpanzés intervient quelques années plus tard alors qu’Amandine a 22 ans et s’envole en Afrique pour une mission bénévole. La primatologue lyonnaise poursuit ses études et finit par fonder P-WAC, une association recueillant des primates, notamment des chimpanzés, sauvés du braconnage et de maltraitances. "Nous sommes confrontés à des singes qui ont vécu la misère humaine, qui sont orphelins et en pleine détresse psychologique et physique", explique Amandine qui a partagé son quotidien durant quelques jours avec l’acteur et réalisateur Maurice Barthélémy sous les yeux des caméras. "Il en a pris plein les yeux", confie la primatologue. "On ne peut pas rester insensible face aux singes", précise-t-elle.

A travers ce documentaire diffusé ce lundi soir à partir de 20h45 sur Ushuaïa TV, Amandine Renaud souhaite sensibiliser le public et faire connaître la cause pour laquelle elle se bat depuis maintenant de nombreuses années. "Il y a tout l’arrière-plan et tout ce qu’on doit monter pour apporter du bien-être aux singes, et c’est compliqué et difficile", commente la jeune femme qui espère que "les gens prendront conscience que ce n’est pas rose tous les jours".

A.D.