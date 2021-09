La députée distribue illégalement des tracts : Anissa Khedher houspillée par les élus de Rillieux-la-Pape

Julien Smati, adjoint du maire Alexandre Vincendet, raconte sur Facebook son altercation avec la députée LREM du Rhône, Anissa Khedher.

Pour le contexte, l'élu rillard rappelle que la parlementaire avait déjà été surprise le week-end dernier au forum de Bron en train de distribuer des tracts.

Et Julien Smati accuse Anissa Khedher d'avoir remis ça à Rillieux, alors que le cadre municipal de l'évènement "n'autorise évidemment aucune propagande politique" auprès des associations. Mieux, la députée aurait, à la vue des élus LR, pris la poudre d'escampette.

"J'ai réussi tout de même a retrouver Mme Khedher en retrait de la salle. J'ai commencé par la saluer poliment, ce qu'elle ne fait jamais quand je la croise, avant de lui faire remarquer, en ma qualité de Premier Adjoint au Maire, son acte déplacé concernant son tractage sauvage et interdit dans notre événement municipal. C'est alors qu'elle a brusquement haussé le ton pour ne pas reconnaître le caractère politique de son action. Un déni total pour une députée en campagne "officieuse", elle n'assume pas ses actes ! Elle m'a fait comprendre que j'étais ignorant en la matière avant de préciser qu'elle était une "Élue de la nation" pour toute réponse afin de clore notre échange. Pendant ce temps son "accompagnant" me filmait contre mon consentement et sans tenir compte de mes demandes d'arrêter de me filmer. Après ce court échange, bien peu constructif, elle quitta les lieux", narre Julien Smati sur les réseaux sociaux.

"Madame Khedher, c'est définitivement la politique sans classe !", conclut-il.

La législative 2022, qui pourrait bien voir s'opposer à nouveau Anissa Khedher et Alexandre Vincendet dans la 7e circonscription du Rhône, débute dès aujourd'hui.