Lyon : Grégory Doucet promet une transformation de la rive droite du Rhône comme emblème de son mandat

Et le maire écologiste de la capitale des Gaules a évoqué un sujet au coeur de l’actualité et qui fait la Une de notre magazine mensuel actuellement en kiosques : la reconquête du Rhône et de la Saône, franchement laissés à l’abandon depuis des années. Grégory Doucet a rappelé son ambition de "faire de Lyon une cité de l’eau, en harmonie avec cette particularité hydrographique et que cela soit un élément central de la relation des habitantes et des habitants avec leur ville".

Pour cela, il entend transformer la rive droite du Rhône. Et estime même pouvoir en faire l’un des "projets emblématiques de (son) mandat".

Le maire a déjà quelques idées pour que s’anime la rive droite du Rhône (celle qui borde la Confluence, puis les quais de Bellecour jusqu’à l’Hôtel de Ville et enfin le cours d’Herbouville ndlr) : "offrir plus de place à la promenade, aux jeux d’enfants, aux sports, aux terrasses, aux installations artistiques, à la marche et au vélo, aux espaces jardinés, aux plantations. Il nous faut complètement revoir notre manière d’appréhender ce grand corridor qui traverse la ville du nord au sud. Afin de rendre plus agréable le parcours piéton et les espaces publics de la rive droite, rapprocher les deux rives, notamment en rendant les ponts plus agréables. Que ce soit des sortes de belvédères sur le fleuve. Une grande concertation sera organisée à l’automne pour que les commerçants, les habitants, les automobilistes puissent s’exprimer, proposer des solutions pour transformer une première section de la rive droite".

Evidemment, le projet ne peut pas être porté financièrement et matériellement que par la Ville de Lyon. La Métropole, également écologiste, sera pleinement intégrée au projet.