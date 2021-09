Individu blessé par balle : la Guillotière en colère veut poursuivre la mairie de Lyon en justice

Ce jeudi soir, LyonMag révélait qu’un homme avait été blessé par un coup de feu aux alentours de 19h dans le quartier à cheval sur les 3e et 7e arrondissements de Lyon. La victime, touchée à la jambe au niveau du 7 cours Gambetta, avait été transportée à l’hôpital par les secouristes dépêchés sur place.

Un tir, entendu dans tout le quartier, qui a mis en rage le collectif "La Guillotière en colère". "La situation n’est plus acceptable. On ne parle plus du tout d’un sentiment d’insécurité, nous avons basculé dans une nouvelle ère, c’est un véritable signal d’alerte" affirme Nathalie Balmat, présidente du collectif de riverains. "Une balle perdue aurait très bien pu atteindre une personne dans la rue, c’est très inquiétant. Quand on voit ce qu’il se passe à Marseille c’est à travers la télévision, mais lorsque ces faits se déroulent en bas de son immeuble, ça prend une autre dimension" continue Nathalie Balmat, qui a attaqué la préfecture du Rhône en justice pour sa gestion de la sécurité à la Guillotière.

Désormais, une action contre la municipalité est envisagée par la Guillotière en colère, "notamment car il n’y a eu aucune réaction des élus de la Ville malgré notre harcèlement sur les réseaux sociaux. Rien n’a changé depuis des années, et alors qu'il y a eu un nouveau préfet et un nouveau maire. C’est caricatural alors que Grégory Doucet est le premier policier de Lyon". Des poursuites qui seraient potentiellement lancées au tribunal administratif.