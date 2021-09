Nouveaux collèges et rénovations : la Métropole de Lyon débloque 300 millions d'euros pour l'éducation

C'est pour quoi la Métropole de Lyon a dévoilé ce vendredi les contours de son plan à 300 millions d'euros pour l'éducation. Deux nouveaux collèges devraient ainsi être construits à l'horizon 2026, en plus des ouvertures actées ou prochaines des établissements Gisèle-Halimi (Lyon 7), Simone-Veil (Saint-Priest) et Gilbert-Chabroux (Villeurbanne).

Un premier collège verra le jour avenue de la République à Vénissieux en 2025. Il sera suivi par l'implantation d'un établissement à Albigny-sur-Saône en 2026. Le président Bruno Bernard a par ailleurs annoncé que des études techniques et financières étaient en cours pour l'achat de foncier sur le plateau de Rilleux-la-Pape, dans le 8e arrondissement de Lyon, sur les bords de l'Yzeron et entre Villeurbanne et Vaulx-en-Velin.

Enfin, l'exécutif métropolitain a promis une enveloppe de 60 millions d'euros dédiés à la rénovation des collèges anciens tels que l'établissement Alain à Saint-Fons.