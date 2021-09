Grégory Doucet apaise la grogne des agents de la Ville de Lyon en contrant la loi de transformation de la fonction publique

Une intersyndicale s’était formée pour dénoncer l’application de la loi de transformation de la fonction publique par les élus de Grégory Doucet. Car cette dernière allait encadrer davantage leur droit de grève, avec le décompte d’un jour entier même si le mouvement ne dure qu’une heure, ainsi qu’un allongement de leur temps de travail.

Un dossier épineux sur lequel la majorité écologiste a longtemps été mal à l’aise et a préféré laisser seul l’adjoint à la Promotion des Services publics. Une exposition malvenue pour Laurent Bosetti, qui s’est attiré les foudres des syndicats, mais aussi d’élus et de militants de son parti, la France Insoumise, en utilisant notamment le terme habituellement réservé à la droite de "prise d’otage" en évoquant la grève perlée.

Ce lundi après-midi, Grégory Doucet et Laurent Bosetti avaient convié la presse pour évoquer le plan imaginé pour apaiser la colère des fonctionnaires lyonnais et atténuer les effets voulu par cette loi voté au niveau national que les groupes politiques des deux élus ont combattu en 2019.

Et ils ne sont pas allés bien loin : c’est dans les caisses de la mairie que se cachait la solution miracle.

La décision a donc été prise d’allouer 6,6 millions d’euros (au lieu des 3 millions prévu en 2020) pour pouvoir augmenter la rémunération des agents de la Ville de Lyon. Sur ce montant total, 4,2 millions seront dirigés vers l’ensemble des catégories C, avec un effort particulier fait en direction des auxiliaires puériculture (+90 euros brut sur les salaires mensuels) et les policiers municipaux (+120 euros brut/mois).

Cette hausse pour les forces de l’ordre municipales doit aussi servir à améliorer l’attractivité du poste. Car on sait que la Ville a de plus en plus de mal à trouver des candidats, mais aussi à retenir ses policiers.

Les 2,4 millions d’euros restant seront alloués aux catégories A et B, avec un effort fait pour aligner davantage les rémunérations des femmes avec celles des hommes.

Par ailleurs, 5000 agents sur les 8300 de la Ville de Lyon devraient bénéficier d’une reconnaissance de pénibilité. Ce qui permet de profiter d’un détail de la loi de transformation de la fonction publique puisque leur temps de travail n’augmentera pas. Pour les 3300 autres agents, il n’y aura pas de suppression de jours de congés extralégaux.

"Faire en sorte qu'il n'y ait plus de grève"

Au moment de répondre aux questions, le maire écologiste a indiqué que ses équipes avancent sur ce sujet depuis plusieurs semaines, avant même le mouvement de grève de début septembre. "On avait déjà exprimé notre intention de travailler dessus, on a refait les calculs cet été", souligne Grégory Doucet, qui rappelle qu’on a "vu à quel point ce service public du quotidien a été essentiel pendant la crise sanitaire".

Et de glisser : "On veut faire en sorte qu’il n’y ait plus de grève". Débloquer des fonds publics pour augmenter tout le monde pour se faire pardonner d’avoir été obligé d’appliquer une loi du gouvernement d’Emmanuel Macron, ça ressemble à un achat de la paix sociale. Quand LyonMag lui a demandé si c’était effectivement ce qu’il faisait, Grégory Doucet a répliqué : "Libre à vous de sortir mes phrases de leur contexte".

Laurent Bosetti a défendu de son côté un travail de fond pour faire "changer les regards sur le service public, faire stopper le ‘fonctionnaire bashing’".

L’équilibre entre obligations "légalistes" et respect de la "sensibilité politique" social-écologiste semble donc atteint pour Grégory Doucet. Reste à savoir si cette ambiguïté n’entraînera pas de nouvelle divisions dans les rangs de la gauche unie, majoritaire à Lyon.

A.A. & L.M.