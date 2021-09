Lyon : il cache dans sa bouche la chaîne en or qu'il avait volée

Les agresseurs parvenaient à lui arracher sa chaîne en or et prenaient la fuite. Mais la victime et un témoin de la scène les suivaient, permettant à la police de les interpeller.

L'un d'eux se déclarait mineur SDF et donnait une fausse identité. L'enquête permettait rapidement de déterminer qu'il avait en réalité 18 ans et qu'il était déjà connu des services de police.

Par ailleurs, les policiers retrouvaient dans sa bouche une autre chaîne qu'il reconnaissait avoir dérobée.

Il a été présenté au parquet lundi puis écroué dans l'attente de sa comparution immédiate.

Son complice âgé de 17 ans était relâché à l'issue de sa garde à vue.