Bains-douches et autres solutions pour les SDF : Lyon signe la déclaration des droits des personnes sans-abri

Après Villeurbanne en 2020, puis Strasbourg plus récemment, la Ville de Lyon a signé ce mardi matin la déclaration des droits des personnes sans-abri. Un texte composé de 14 articles, écrit en 2016 et porté en France par la Fondation Abbé Pierre, qui engage la municipalité à mener une stratégie locale pour mettre en œuvre des solutions pour sortir les SDF de la rue.

La signature officielle de la charte s'est déroulée aux bains-douches de la Ville de Lyon, rue Benjamin Delessert dans le 7e arrondissement, en compagnie notamment du maire de Lyon Grégory Doucet qui a évoqué sa volonté "de faire ensemble contre la pauvreté et non pas contre les pauvres".

L'élu écologiste a rappelé qu'il comptait installer un "bouclier social" pour aides les Lyonnais les plus démunis : "Nous proposons des hébergements d'urgence pour se loger, lieux pour se nourrir gratuitement ou à moindre coût, et nous avons mandaté un laboratoire pour en savoir plus sur le non-recours".

Les seuls bains-douches de Lyon (depuis la fermeture de ceux du 1er arrondissement ndlr) sont pour le moment en travaux pour permettre l'installation d'un ascenseur qui manquait cruellement pour les personnes à mobilité réduite. Mais il est toujours possible de venir se doucher dans l'une des 12 cabines deux fois par semaine, les lundis et vendredis. Les travaux sont estimés à 170 000 euros.

L'accès est gratuit pour tous. D'ici un mois, sept autres cabines seront de nouveau ouvertes, mais aussi un sous-sol avec des lave-linge et un espace bien-être où il sera donné la possibilité de se faire couper les cheveux.

Sihem Mathieu, qui travaille aux bains-douches, indique que la population est très variée. Il évoque "des jeunes, des plus âgés ou encore beaucoup de familles. Cinq enfants ont été accueillis ce lundi, il y en a environ une trentaine chaque semaine". Malgré la crise du Covid-19, environ 150 passages par jour sont enregistrés selon Grégory Doucet.

Christophe Robert, directeur général de la Fondation Abbé Pierre, était aussi aux côtés des élus pour rappeler que "même les sans-abris ont des droits, y compris à l’alimentation et à l’hygiène". Selon lui, environ 300 000 SDF sont dans la rue actuellement en France.

C'est pourquoi la municipalité lyonnaise compte prochainement ouvrir un nouveau service de bains-douches dans la capitale des Gaules. Mais pour le moment, aucun site n'a encore été retenu.

J.D.