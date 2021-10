Christophe Geourjon : "Avec la ZFE, les Verts rajoutent une ségrégation par la voiture"

Christophe Geourjon est celui par qui l’idée d’un référendum sur la Zone à Faibles Emission est arrivée. Et a été retoquée, dans la panique, à une voix près par le conseil de la Métropole de Lyon. "Quinze élus de la majorité se trompent de vote. Je rappelle que la Métropole de Lyon, ce sont 3,5 milliards d’euros. Donc j’espère qu’ils ne se trompent pas souvent de vote, ça serait inquiétant", se moque l’élu centriste.

Ce référendum qu’il prône, sur le calendrier, les mesures d’accompagnement et les transports alternatifs de la ZFE, est nécessaire selon lui car la Métropole n’est "pas au rendez-vous aujourd’hui".

"La ZFE, ça concerne 100% des habitants, entreprises, salariés, commerçants, artisans et leurs clients. C’est un événement majeur dans la vie de la Métropole de Lyon, ça mérite un débat public avec l’ensemble des citoyens et une décision collective", poursuit Christophe Geourjon.

"Les Verts sont en train de rajouter à une ségrégation par le logement une ségrégation par la voiture", conclut-il sur le sujet, estimant qu’il "faut un calendrier où chacun trouve sa place".

Autre dossier porté depuis longtemps par l’élu UDI : le RER à la lyonnaise. "Le cadre est clair, la volonté y est. Maintenant il faut que les différents présidents (de la Métropole et de la Région ndlr) travaillent ensemble. (…) Il y a un consensus de tous les élus", promet Christophe Geourjon.

