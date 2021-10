Un dealer lyonnais tué puis enterré dans un jardin de la Loire 

Ce vendredi, Le Progrès révèle les sordides détails du récent meurtre d’un dealer Lyonnais. L’individu âgé de 29 ans et originaire de la Loire, était parti le 8 octobre dernier en direction de Saint-Cyr-de-Valorges pour livrer plus de 3000 euros de drogue à un client. Mais sans nouvelles deux jours plus tard, sa petite-amie, avec qui il vit dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, avait prévenu la police.

L’homme qui devait réceptionner la commande, âgé d’une quarantaine d’années, a été rapidement retrouvé par les enquêteurs. Dans un premier temps, il avait affirmé qu’il avait été déposé par le convoyeur de drogue à Saint-Etienne, mais les policiers doutaient de ses déclarations.

Lors d’une perquisition menée à son domicile de Saint-Cyr-de-Valorges, les clés de la voiture du Lyonnais ont été retrouvées, mettant à mal la version du suspect qui avait été placé en garde à vue. Ce dernier finira par avouer le meurtre du dealer à cause d’une mésentente sur les tarifs des stupéfiants. C’est avec un fusil que l’homme a abattu la victime, "un tir dans la tête" d’après nos confrères. Le cadavre a ensuite été enterré dans un bois situé non loin de la maison. Le corps de Redha N. a finalement été retrouvé dans la nuit de mercredi à jeudi.

Le meurtrier présumé, déjà connu de la justice pour des vols et des infractions à la législation sur les stupéfiants, a été déféré jeudi devant le parquet de Saint-Etienne puis placé en détention provisoire.