Lyon : une cuve se renverse, 800 litres d'acide sulfurique se déversent dans les égouts

Une cuve remplie d'acide sulfurique posée sur un transpalette s'est renversée au niveau du 192 de la voie, à proximité du centre commercial de la Part-Dieu. Selon nos informations, 800 litres de ce produit toxique se sont déversés sur la chaussée et dans les égouts.

Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place, notamment pour secourir trois passants légèrement blessés après avoir été en contact avec l'acide.

Les soldats du feu ont également établi un périmètre de sécurité mais ne signalent aucun risque sanitaire, notamment en ce qui concerne le réseau d'eau potable du quartier.

Les pompiers commencent à nettoyer la rue en projetant de l’eau. Le secteur est toujours bloqué, une forte odeur se dégage. pic.twitter.com/97Q4MPggoJ — Lyon Mag (@lyonmag) October 15, 2021

Le liquide s'est tout de même beaucoup répandu sur la chaussée. Une forte odeur a également été constatée dans le secteur.

À noter que le tram T1 a été coupé à la circulation et que le périmètre de sécurité semble s'étendre de plus en plus. Pour preuve de la dangerosité de l'acide sulfurique, un bandeau de la police qui trainait par terre s'est dissous au contact du produit. Des cyclistes ont également roulé sur les traînées toxiques, un pompier a confié à LyonMag que leurs roues seraient très endommagées.