Les incidents se multiplient au lycée Marc Seguin de Vénissieux, le personnel en grève ce lundi

Les personnels du lycée professionnel Marc Seguin à Vénissieux ont décidé de se mettre en grève ce lundi. "Depuis la rentrée, les incidents se sont multipliés, dont la gravité ne cesse d’augmenter : déclenchements d’alarmes, chahut, dégradation, injures, menaces, bagarres, agressions, jets de chaises et autres projectiles, introduction d’armes", peut-on lire dans un communiqué de la CGT Educ’Action du Rhône.

"Les personnels ne peuvent manquer de faire le lien entre cette multiplication d’incidents qui touchent élèves et personnels et impactent au quotidien les conditions de travail et d’apprentissage de tous et le contexte de rentrée particulièrement dégradé, après 2 ans marqués par la pandémie qui a fortement impacté le cadre scolaire et la scolarité des élèves", est-il également décrit.

"Les élèves comme les personnels du Lycée Marc Seguin, et plus largement, de la cité scolaire Sembat Seguin, méritent mieux ! Ils méritent des moyens permettant de garantir un climat serein d’apprentissage, un service public d’éducation de qualité à Vénissieux comme ailleurs ! Les personnels demandent aussi que leur soit garanti un soutien réel de la part de l’institution dans l’exercice de leurs missions au quotidien, qui rompe avec la banalisation et la minimisation des incidents, à rebours de toute réelle démarche éducative", peut-on également lire.