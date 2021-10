Lyon : une manifestation en soutien à une journaliste tunisienne ce mardi

Cette journaliste féministe doit être jugée le 22 octobre prochain en Tunisie pour "agression avec extrême violence contre un fonctionnaire public". "Elle se retrouve accusée de faits extrêmement graves et passibles de prison alors qu'elle a été victime de violences policières", affirme le collectif à l'origine de la manifestation de soutien.

"Arroi Baraket rentrait chez elle avait deux amies quand elle s'est fait contrôler par une patrouille de police, quelques minutes après le début du couvre-feu. Après avoir signé le PV de l'amende, elle filme la rue pour montrer les autres voitures circulant librement. Un agent de police se jette alors sur elle, la roue de coups et lui arrache son téléphone", dénoncent les associations. Selon elle, ce procès s'inscrit "dans un contexte d'accentuation de la répression envers les journalistes critiques et les militantes féministes, LGBT, syndicaux et politiques".

La LDH ou encore le SNJ-CGT, qui s'associent au mouvement, exigent l'arrêt immédiat des poursuites et la fin de l'impunité policière.

Le rassemblement débutera à 18h30. A noter qu'une manifestation est également prévue à Paris.