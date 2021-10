Auvergne-Rhône-Alpes : déjà 14 intoxications au monoxyde de carbone dans la région, prévient l'ARS

L'Agence régionale de santé rappelle donc, dans un communiqué, les recommandations à respecter pour éviter les intoxications accidentelles. Ces intoxications sont principalement dues au dysfonctionnement d'appareils de chauffage, à une utilisation inappropriée d'un moyen de chauffage d'appoint ou d'un groupe électrogène ou encore lorsque les aérations du logement sont obstruées.

"Chaque hiver, une centaine d’épisodes d’intoxications accidentelles au monoxyde de carbone (CO) sont signalées dans la région. Ce sont environ 300 personnes intoxiquées, dont la majorité sont conduites vers un service d'urgence hospitalier. Chaque année, plusieurs décès sont constatés", alerte l'ARS.

Pour rappel, le monoxyde de carbone est produit par la combustion incomplète de n’importe quel combustible. C’est un gaz incolore, inodore et non irritant et donc indétectable sans appareil spécifique. Les premiers symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone sont des maux de tête, de la fatigue, des nausées, progressivement des malaises. Ils apparaissent plus ou moins rapidement et peuvent toucher plusieurs personnes au sein du foyer. En cas de suspicion d’intoxication, il faut aérer immédiatement, arrêter si possible les appareils à combustion, évacuer les locaux et appeler les secours en composant le 15, le 18 ou le 112.

La prise en charge des personnes intoxiquées doit intervenir rapidement, dès les premiers symptômes, et peut nécessiter une hospitalisation.