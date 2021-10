Lyon : Tony Parker en Dalton pour Halloween, les rappeurs l’invitent à participer à un rodéo

Et c’est justement celui que Tony Parker a enfilé ce samedi soir pour assister à la rencontre entre l’ASVEL féminin et Angers à la salle Mado Bonnet. Dans le 8e arrondissement, sur le territoire des Daltons, le président du club de basket portait la fameuse tenue jaune et noir, tandis que son frère TJ avait opté pour un déguisement de squelette.

Etait-ce une référence délibérée aux rappeurs, ou une simple coïncidence ? Ce choix n’a en tout cas pas manqué de faire réagir, au lendemain du rodéo urbain réalisé dans la Presqu’île, avec deux motos frôlant les passants.

Et les Daltons en personne ont salué le choix de déguisement de TP. "Bienvenue chez les Daltons. Rodéos le week-end prochain si t’es chaud", lui a lancé le collectif sur Instagram.

Une invitation à laquelle ne répondra sûrement pas Tony Parker, malgré sa courte expérience de rappeur.