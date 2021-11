Un patron lyonnais condamné à de la prison ferme et 300 000 euros d'amende pour "pratiques commerciales trompeuses"

Edgar Chriqui, patron de la société villeurbannaise ENRICiel spécialisée dans l'installation de panneaux solaires, a été condamné à trois ans de prison dont un an ferme et 300 000 euros de dommages-intérêts.

Il lui était reproché de tromper ses clients depuis 2013, notamment en mettant en avant des qualifications "RGE" et "QualiPV" qu'il ne détenait pas, ou en ne remettant pas de contrats aux consommateurs. Edgar Chriqui avait d'ailleurs déjà été condamné pour les mêmes faits en 2016, mais il n'avait rien modifié.

Plus grave encore, il signait des contrats de crédits à la place de ses clients au profit de sa société. Il a donc été incarcéré et il lui est désormais interdit de travailler dans le domaine de l'énergie et de diriger une entreprise.